В Госдуму внесли законопроект о наказании за найм без документов воинского учета

В Госдуму внесли законопроект о наказании за найм без документов воинского учета. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

Депутаты предложили ввести штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Также авторы законопроекта предлагают усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. За это предложили ввести штраф от 5 до 25 тысяч рублей. Сейчас штраф за это составляет от 1 до 5 тысяч рублей. Это касается как приема граждан на работу, так и зачисления на учебу.

Отмечается, что ели работодатель не сообщил в военкомат об изменении сведений воинского учета работника, штраф составит от 5 до 25 тысяч рублей.