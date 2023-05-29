В Белгородской области из-за прилета украинского снаряда во двор жилого дома погиб мужчина
В Белгородской области из-за прилета украинского снаряда во двор жилого дома погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В понедельник, 29 мая, ВСУ обстреляли село Графовка в Шебекинском округе Белгородской области. Один из снарядов попал во двор жилого дома, где в этот момент местный житель занимался домашним хозяйством. Мужчина погиб, его жену и мать госпитализировали.
«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения», — написал Вячеслав Гладков.