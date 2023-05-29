В Башкирии 63-летняя женщина зарезала 30-летнего сына с ДЦП и покончила со своей жизнью

Жительница Уфы зарезала своего сына с ДЦП, потому что узнала о своем смертельном диагнозе. Об этом сообщает Readovka67 .

64-летняя женщина решила, что, когда ее не станет, 30-летнему сыну будет очень сложно жить. Чтобы он не мучался, она нанесла несколько ударов ножом в шею мужчины, а после решила свести счеты со своей жизнью.

Известно, что мужчина какое-то время еще был жив и умер только в больнице. Его мать тоже скончалась не сразу. Около суток она находилась в коме. 28 мая ее не стало.