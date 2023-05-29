Ряжский священник отказался крестить ребенка, потому что его родители редко причащаются и исповедуются

Ряжский священник отказался крестить ребенка, потому что его родители редко причащаются и исповедуются. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в группе «Подслушано Ряжск» в соцсети Вконтакте.

«Сегодня я очень разочарована в том, что отец Савва отказался в крещение ребенка, потому, что родители, не причащаются и не исповедуется так часто, как хотелось бы церкви. Может родители и грешны, но маленький ребенок тут ни при чем, чтоб отказать ему в принятии первого христианского таинства. Теперь я чувствую грех за этим батюшкой», — написал автор поста.

Сам священник ответил на пост в комментариях, пояснив, что не отказал в крещении, а перенаправил родителей к другому священнослужителю.

«Есть правила, которым нужно следовать. Одно из них — прохождение огласительных бесед и, главное, осознанное решение родителей и будущих крестных стараться самим жить по-христиански и такому же учить детей. В беседе со звонившей выяснилось, что это уже четвертый ребенок в семье. На мой вопрос, как часто старшие дети и сами родители бывают в храме и причащаются, я услышал, что редко, примерно раз в год. То есть за предыдущие три раза они проходили беседы, но, как видно, ничего для себя в своей церковной жизни не поменяли. Поэтому я отказался крестить и направил их ко второму нашему священнику», — отметил иером Савва.