Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
19°
Втр, 30
19°
Срд, 31
17°
ЦБ USD 80.06 0.09 30/05
ЦБ EUR 85.9 -0.02 30/05
Нал. USD 79.61 / 82.6 29/05 11:40
Нал. EUR 85.25 / 87.65 29/05 18:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такой Виталий Артемов и как он снова стал мэром Рязани
РЗН. Инфо разбирался, чем запомнился Артемов на своих п...
3 часа назад
847
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
26 мая 18:56
6 397
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
6 679
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
11 158
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Ряжский священник отказался крестить ребенка, потому что его родители редко причащаются и исповедуются

Ряжский священник отказался крестить ребенка, потому что его родители редко причащаются и исповедуются. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в группе «Подслушано Ряжск» в соцсети Вконтакте.

«Сегодня я очень разочарована в том, что отец Савва отказался в крещение ребенка, потому, что родители, не причащаются и не исповедуется так часто, как хотелось бы церкви. Может родители и грешны, но маленький ребенок тут ни при чем, чтоб отказать ему в принятии первого христианского таинства. Теперь я чувствую грех за этим батюшкой», — написал автор поста.

Сам священник ответил на пост в комментариях, пояснив, что не отказал в крещении, а перенаправил родителей к другому священнослужителю.

«Есть правила, которым нужно следовать. Одно из них — прохождение огласительных бесед и, главное, осознанное решение родителей и будущих крестных стараться самим жить по-христиански и такому же учить детей. В беседе со звонившей выяснилось, что это уже четвертый ребенок в семье. На мой вопрос, как часто старшие дети и сами родители бывают в храме и причащаются, я услышал, что редко, примерно раз в год. То есть за предыдущие три раза они проходили беседы, но, как видно, ничего для себя в своей церковной жизни не поменяли. Поэтому я отказался крестить и направил их ко второму нашему священнику», — отметил иером Савва.