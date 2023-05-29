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Районный суд Рязанской области вынес приговор тренеру по карате, которого обвиняли в изнасиловании девочки

Районный суд в Рязанской области приговорил тренера по карате к 13,8 годам колонии строгого режима. Об этом РЗН. Инфо рассказала потерпевшая сторона.

Мужчину обвиняли в том, что в 2020 году он совершил изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ст 131 ч 4 и ст. 132 ч 4). В 2020 году жертве было 12 лет.

Срок тренер получил по совокупности преступлений. Его взяли под стражу в зале суда.

Приговор может быть обжалован.

Напомним, что в июле 2022 года тренеру уже вынесли приговор — 14 лет колонии строгого режима. Однако областной суд отменил решение, отправив дело на пересмотр.

Тогда потерпевшую сторону возмутило, что новый судья во время пересмотра дела выбрал тренеру меру пресечения в виде запрета определенных действий, то есть оставил на свободе подозреваемого в тяжких преступлениях.

Подробнее об этом деле можно прочитать в разделе «Публикации».