Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер

Уточняется, что раньше нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь их будет регулировать федеральный закон.

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных фото- и видеокамер. Об этом сообщило ТАСС.

Уточняется, что раньше нормы устанавливались ведомственными актами и положениями, а теперь их будет регулировать федеральный закон.

В документе указан перечень мест, где могут установить камеры. Это дороги с выделенной полосой для движения общественного транспорта; аварийно-опасные участки дорог; участки, где за год произошло четыре и более ДТП; места, где проводят дорожные работы; пешеходные переходы; перекрестки; участки, где запрещена стоянка или остановка; иные места, определяемые ГИБДД.

Новый закон устанавливает, что дорожный знак должен стоять на расстоянии не менее 150-300 м от зоны контроля камеры. Согласно документу, решение о размещении камер может приниматься региональными властями или владельцем автомобильной дороги по согласованию с МВД.

Данные о местах установки камер и список фиксируемых нарушений будет публиковаться на официальном сайте ведомства.

Федеральный закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.