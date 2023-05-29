При обстреле Шебекино Белгородской области пострадали четыре человека

ВСУ обстреливает несколько территорий Белгородской области. Есть четверо пострадавших. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В два промышленных завода в Шебекино попали снаряды. В одном предприятии загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

В результате пострадали четверо мужчин, сотрудников одного предприятия. Их доставили в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один находится в тяжелом состоянии, другие — в состоянии средней степени тяжести.

На втором предприятии, по предварительным данным, повреждений нет. Пострадавших тоже. Сотрудников вывезли на безопасное расстояние.

В результате обстрела села Новая Таволжанка повреждены линии электропередачи. Света также нет в поселке Шамино и селе Архангельское.

В селе Козинка Грайворонского округа снаряд попал гостиницу и мойки, в результате чего она загорелась.

«В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась», — сообщает Гладков.

На местах работают оперативные службы.

Ранее в сети опубликовали видео с последствиями обстрела в Шебекино.