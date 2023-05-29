Польша закроет движение через границу для российских и белорусских грузовиков
С 1 июня Польша закроет движение через границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом в понедельник, 29 мая,
В документе говорится о «приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации».