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Командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил, что время для контрнаступления скоро наступит

Время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки к нему уже определены. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, пишет ТАСС.

«Скоро наступит время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи для подготовки к ним», — написал Сырский.

ТАСС отмечает, что тема возможного контрнаступления ВСУ муссируется в СМИ уже несколько месяцев, называются разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.