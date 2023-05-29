Единороссы организуют Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

Как сообщает сайт ER.ru, с 1 июня по 12 августа партия «Единая Россия» вместе с Минспорта, ДОСААФ и спортивными федерациями организует мероприятия по всей стране с участием известных спортсменов.

Партия проведет в регионах бесплатные занятия в спортивных центрах, групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами и сдачу норм ГТО.

Штабы общественной поддержки партии откроют площадки для пожилых людей, где с ними также будут заниматься тренеры. Участие в спортивном марафоне смогут принять и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель Совета сторонников партии Ольга Занко сообщила на первом заседании оргкомитета марафона, что эту инициативу поддерживают более тысячи некоммерческих организаций.

Среди партнеров марафона — «Молодая Гвардия Единой России», Российская федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, Ассоциация операторов фитнес-индустрии России, ДОСААФ, Всероссийское общество инвалидов, Юнармия.

«1 июня — в День защиты детей — мы сделаем акцент на детский спорт. 12 июня проведем тренировки и мастер-классы по национальным и неолимпийским видам спорта, площадки партпроекта „ Zа самбо “. 24 июня, в День молодёжи, хотим сделать акцент на нормах ГТО. 8 июля — на семейных видах спорта, провести мероприятия в военных городках, с семьями мобилизованных. 20 июля — международный день шахмат. С 24 по 31 июля предлагаем сделать неделю инклюзивных тренировок. Закончится марафон 12 августа, в День физкультурника, большим спортивным мероприятием», — рассказала Ольга Занко.

В марафоне сможет принять участие любой желающий. Тренировки и лекции профессиональных спортсменов будут доступны и онлайн.

«Для участия в марафоне с 1 июня нужно зарегистрироваться на сайте sila-rossii.er.ru», — сообщил председатель оргкомитета марафона, многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, сенатор Александр Карелин.

На интерактивной карте сайта с 1 июня можно будет выбрать понравившуюся площадку, посмотреть, есть ли возможность посетить ее с ребенком, оборудована ли она для инклюзивного спорта и зарегистрироваться на тренировку. После этого на вашу электронную почту придет билет с QR-кодом, который является подтверждением бронирования места на мероприятии. Также на почту пришлют уникальный номер участника, который даст возможность получить приз.

«В Рязанской области будет задействовано порядка 60 площадок. Более 10 из них — в Рязани. Региональными площадками для проведения всероссийского спортивного марафона „Сила России“ станут спортивные залы, стадионы, дворцы спорта, бассейны, спортивные базы, городские парки, скверы, дворовые территории. Также будет задействован Штаб общественной поддержки партии „Единая Россия“.

Только сам человек сможет сделать себя крепким, сильным, здоровым и в этом ему поможет ведение здорового образа жизни. А для этого у жителей Рязанской области должны быть возможности вне зависимости от того, где они живут — в городе или на селе. Занятия спортом должны быть доступны каждому взрослому и ребенку, особенно в летнее время», — отметила председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия», председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

Замминистра спорта Андрей Федоров сообщил, что в Минспорта поддерживают проведение марафона и готовы включить его в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

«Особую значимость марафону придает то, что серьезное внимание уделяется молодежи и членам семей военнослужащих, мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Забота о них — важнейшая задача, стоящая перед всеми органами власти, общественными структурами», — отметил он.

Итоги марафона будут подведены в сентябре партией «Единая Россия».