Автомобильный пропускной пункт в Белгородской области атаковали шесть БПЛА-камикадзе

В Белгородской области 28 мая шесть беспилотников-камикадзе атаковали автомобильный пропускной пункт «Шебекино». Об этом сообщает Shot.

Инцидент произошел в седьмом часу вечера. Почти все боевые БПЛА ударили мимо цели. Пострадвших и разрушений нет.

Отмечается, что беспилотники запустили, предположительно, из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области.

Ранее СМИ сообщали, что Украина лишилась почти всех ударных беспилотников Bayraktar TB2