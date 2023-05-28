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В ХМАО дама с собачкой избила школьника на детской площадке

В Нефтеюганске женщина избила школьника на детской площадке. Соответствующий ролик опубликовал местный телеграм-канал «Муксун ФМ».

Отмечается, что женщина с сигаретой во рту не понравилось, что 13-летний школьник находится на детских качелях. Сначала она забрала у него дипломы из школы, тогда ребенок попытался выдернуть их из рук у ничего не объяснившей женщины, но она ударила его по голове, после чего завязалась драка.

Драку разнял прохожий. Ребенок вызвал родителей и полицию.

На место приехали сотрудники по делам несовершеннолетних и записали его показания. СУ СК по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту проводится проверка.