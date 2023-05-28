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Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков

На 90-м году жизни в Нью-Йорке скончался художник с мировым именем Илья Кабаков. О его смерти стало известно в субботу, 27 мая.

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», — сказано в сообщении фонда Ильи и Эмилии Кабаковых.

Причина смерти не уточняется. Говорится, что семья проведет частные похороны, после которых через несколько недель состоится общественная панихида.

Инсталляции Кабакова находятся в Эрмитаже и в Третьяковской галерее. Произведения художника продавались за несколько миллионов долларов, продажи стали рекордными для современного художника русского происхождения.