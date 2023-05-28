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Самолет АН-2П будет дежурить в Рязанской области в пожароопасный период

Самолет АН-2П с профессиональным летчиком-наблюдателем будет дежурить в Рязанской области в пожароопасный период. Базируется воздушное судно на аэродроме в Протасово.

Как сообщает сайт регионального правительства, самолет оборудован водосливным устройством объемом 1000 литров. Технику могут задействовать для тушения лесных пожаров в местах, труднодоступных для проезда спецмашин.

23 мая во время мониторинга лётчик обнаружил возгорание сухой растительности в пойме реки Мокша возле деревни Кущапино в Кадомском районе. Переход огня в лес удалось предотвратить.