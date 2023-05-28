Белгородский губернатор попал под обстрел

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел на въезде в город Шебекино.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрела Шебекино 27 мая погиб один человек, это охранник местного предприятия. Еще трое местных жителей получили ранения.