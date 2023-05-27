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Во Владивостоке квадроцикл упал с крыши гаража, погиб ребенок
Отец с двумя детьми катался на квадроцикле на крыше гаражного кооператива. Мототранспортное средство вместе с людьми рухнуло с высоты более 5 метров, погиб ребенок.

Отец с двумя детьми катался на квадроцикле на крыше гаражного кооператива. Мототранспортное средство вместе с людьми рухнуло с высоты более 5 метров, погиб ребенок, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

Вечером в пятницу, 26 мая, мужчина 1976 года рождения с двумя дочерьми 2017 года рождения, во время катания на квадроцикле съехал с неогражденного края верхнего уровня гаражного кооператива на проспекте 100-летия Владивостока.

В результате ДТП один ребенок погиб, мужчина и его вторая дочь госпитализированы.

Прокуратура Владивостока поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.