В Ряжске женщина напала на парикмахера салона с ножницами

В Ряжске посетительница парикмахерской напала на сотрудницу с ножницами. Пост опубликован в группе «Подслушано Ряжск» в субботу, 27 мая.

В Ряжске посетительница парикмахерской напала на сотрудницу с ножницами. Пост опубликован в группе «Подслушано Ряжск» в субботу, 27 мая.

«Две женщины в состоянии алкогольного опьянения пришли в салон-парикмахерскую „Стиль“. Из-за того, что родственнице этой женщины не понравилась стрижка, она решила отомстить. Подошла к инструменту мастера, схватила острые ножницы и начала нападать. После нападения женщина оскорбляла, угрожала», — сообщается в посте.

На место вызвали сотрудников полиции.