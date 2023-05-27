В Рязанском районе 72-летнего мужчину госпитализировали после пожара в сарае

В Рязанском районе в субботу, 27 мая, в поселке Денежниково загорелся сарай. Пострадал мужчина 1951 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.