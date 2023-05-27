В Рязани женщина украла растения на территории ночного клуба
В Рязани женщина совершила кражу растений с территории ночного клуба Numero One-Uno. Видео момента кражи опубликовано в группе заведения в соцсетях.
В Рязани женщина совершила кражу растений с территории ночного клуба Numero One-Uno. Видео момента кражи опубликовано в группе заведения в соцсетях в субботу, 27 мая.
«Вот какими делами ночью промышляют некоторые „бабушки“ Рязани (Улица площадь Димитрова, 4). Хищение чужого имущества, это статья», — сообщается в посте.