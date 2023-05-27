В Рязани засняли вышедшего на середину шоссе мужчину
В Рязани на Московском шоссе мужчина вышел на середину проезжей части во время движения потока машин. Видео опубликовано в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
В Рязани на Московском шоссе мужчина вышел на середину проезжей части во время движения потока машин. Видео опубликовано в группе
Судя по кадрам видеорегистратора, инцидент произошел днем в субботу, 27 мая.
«Мужик на М5 решил собой остановить поток машин», — сообщает автор поста.
Отмечается, что мужчина был пьян.