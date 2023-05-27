В Рязани на улице Белякова дерево упало на машину

В Рязани во дворе дома № 1 на улице Белякова дерево рухнуло на припаркованную легковушку. Об этом сообщает ИА «Малая Родина».

В Рязани во дворе дома № 1 на улице Белякова дерево рухнуло на припаркованную легковушку. Об этом сообщает ИА «Малая Родина».

Отмечается, что при слабом порыве ветра с 12-метровой высоты сук обломился и рухнул на автомобили на парковке и скамейки. Никто не пострадал.

Также сообщается, что во дворе растут два тополя с раскидистой кроной, а под ними находятся лавочки, песочница, опоры освещения и автопарковка. Жители направили в администрацию города запрос с просьбой опилить опасные деревья.