В Рязани на Окском шоссе перекроют движение на время пробега «Спорт во благо»

В Рязани в воскресенье, 28 мая, на территории Лесопарка пройдет традиционный благотворительный пробег «Спорт во благо». С 10:30 до 13:00 будет перекрыто движение транспорта по маршруту движения пробега: МАУК «Лесопарк» — Окское шоссе — озеро Ореховое — МАУК «Лесопарк».

В Рязани в воскресенье, 28 мая, на территории Лесопарка пройдет традиционный благотворительный пробег «Спорт во благо». С 10:30 до 13:00 будет перекрыто движение транспорта по маршруту движения пробега: МАУК «Лесопарк» — Окское шоссе — озеро Ореховое — МАУК «Лесопарк», сообщает пресс-служба рязанской мэрии.

Автомобилистов просят не парковать личный транспорт на Окском шоссе с 22:00 27 мая до 13:00 28 мая.

Соревнования стартуют в 11:00. Принять участие в забеге могут все желающие при наличии медсправки о допуске и стартовом взносе. Спортивные соревнования пройдут в различных возрастных категориях, в том числе для детей.

Все стартовые взносы будут направлены на ремонт помещения Центра поддержки семей с детьми-инвалидами и инвалидами с детства.