В Мытищах произошла смертельная массовая авария

В подмосковных Мытищах в субботу, 27 мая, на улице Мира произошло смертельное ДТП, сообщает «МВД Медиа». Момент аварии попал на видео.

В подмосковных Мытищах в субботу, 27 мая, на улице Мира произошло смертельное ДТП, сообщает «МВД Медиа». Момент аварии попал на видео.

По предварительной информации, водитель грузовика сбил четыре машины, стоящих в попутном направлении в ожидании зеленого сигнала светофора.

В результате ДТП один человек погиб и один получил травмы. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.