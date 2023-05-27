В Михайлове рецидивист ограбил 87-летнего мужчину

В Михайлове оперативники уголовного розыска задержали рецидивиста, подозреваемого в хищении денег у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Михайлове оперативники уголовного розыска задержали рецидивиста, подозреваемого в хищении денег у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 87-летний местный житель и сообщил, что из его дома пропали 20 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что некоторое время отсутствовал, поэтому не знал, когда произошло преступление.

Правоохранители осмотрели жилище и обнаружили следы взлома замка. По результатам проведенной экспертизы отпечатков пальцев установили, что оставленные следы принадлежат 47-летнему мужчине, который ранее был судим за кражи и незаконный оборот наркотиков. Он провел в местах лишения свободы около 10 лет и полтора года назад отбыл наказание.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. По предварительной информации, мужчина специально высматривал дома, где живут пожилые люди. Заприметив один из них, он дождался отсутствия хозяина, сломал замок и проник внутрь. В кармане одежды пенсионера рецидивист нашел 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.