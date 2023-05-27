В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на здание МВД

В поселке Майский Белгородского района произошел взрыв. По предварительной информации Shot, беспилотник сбросил взрывное устройство на здание отделения Федеральной миграционной службы.

В поселке Майский Белгородского района произошел взрыв. По предварительной информации Shot, беспилотник сбросил взрывное устройство на здание отделения Федеральной миграционной службы.

Данные о разрушениях и пострадавших выясняются, на месте работают экстренные службы.

Накануне, 26 мая, губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале сообщил об обстреле Шебекинского городского округа. Пострадал мужчина, он получил легкие ранения головы и ноги и был отправлен на амбулаторное лечение.