Рязанский СК предложил ужесточить правила использования электросамокатов

СУ СК по Рязанской области направило в адрес депутата Госдумы ФС РФ и члена Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области предложения рассмотреть ряд дополнительных мер, которые помогут снизить уровень травматизма с участием электросамокатов.

СУ СК по Рязанской области направило в адрес депутата Госдумы ФС РФ и члена Совета Федерации ФС РФ от Рязанской области предложения рассмотреть ряд дополнительных мер, которые помогут снизить уровень травматизма с участием электросамокатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В частности предлагается обязать сервисы по аренде электросамокатов автоматически ограничивать скорость передвижения на тротуарах и иных местах скопления пешеходов (не более 15-20 км/ч), а также обеспечивать их полную остановку при подъезде к светофорам, рассмотреть вопрос о необходимости обязательного использования средств пассивной защиты (шлемы, наколенники, налокотники).

Предлагается также выработать возможные механизмы определения состояния человека на предмет выявления алкогольного и наркотического опьянения до начала использования самоката и автоматического исключения допуска к его управлению, расширить практику привлечения к административной ответственности виновных за езду с превышением скорости, в состоянии алкогольного опьянения, в неположенном месте, за управление несовершеннолетним, не достигшим разрешенного возраста, а также ряд других мер.