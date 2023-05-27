Прилепин рассказал о четырех сложных операциях после покушения на себя

Сопредседатель «Справедливой России — За правду», писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейших операции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Сопредседатель «Справедливой России — За правду», писатель Захар Прилепин сообщил, что перенес минимум четыре сложнейших операции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«У меня было минимум 4 сложнейших по 4-6 часов протяженностью операций; и нынче только переломов у себя я старательно насчитал 12, — сообщил писатель. — Пока я привычно бодр и временами весел, но раз в три дня достаточно твердо и вполне всерьез прощаюсь с жизнью, всякий раз, впрочем, удивляясь, что врачи находят способ вырулить и тут».

Ранее пресс-служба Прилепина сообщала, что он проходит курс реабилитации, направленной на быстрое восстановление функции ходьбы.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник, 9 мая, рассказал о самочувствии Захара Прилепина из его больничной палаты. Автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы, его успешно прооперировали. Вскоре арестовали подозреваемого в покушении.

Прилепин прокомментировал покушение на себя.