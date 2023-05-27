Под Красноярском мужчина нашел бочку со скелетом человека

Житель поселка Березовый лог под Красноярском нашел в 200 метрах от собственного участка бесхозную железную бочку и решил ее забрать. Внутри оказался скелет человека. Фото опубликовал телеграм-канал 112.

Житель поселка Березовый лог под Красноярском нашел в 200 метрах от собственного участка бесхозную железную бочку и решил ее забрать. Внутри оказался скелет человека. Фото опубликовал телеграм-канал 112.

По данным экспертов, когда-то человека связали, поместили в бочку вниз головой, засыпали песком и щебнем, а сверху дополнительно залили бетоном. При этом погибшего не ограбили — внутри сохранились детали часов.

Следователи выясняют личность убитого и то, как старая бочка оказалась на видном месте. По одной из версий, кто-то спустя долгие годы решил избавиться от улики.