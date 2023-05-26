Во время обстрела в Белгородской области пострадал человек

В Белгородской области из-за обстрела пострадал человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По информации издания, мужчина получил легкое ранение головы и правой ноги. Ему оказана медицинская помощь. ⠀

В городе Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домов, также различные повреждения зафиксированы в шести легковых автомобилях, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода. ⠀

В селе Безлюдовка есть повреждение линии электропередачи. Без света остались три населенных пункта.

Ранее появилась информация о взрывах в регионе.