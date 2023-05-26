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В Уфе смертельно больная женщина зарезала сына с ДЦП и пыталась покончить с собой

В Уфе смертельно больная женщина зарезала сына с ДЦП и пыталась покончить с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, женщина со смертельным диагнозом убила взрослого сына с ДЦП, испугавшись, что после ее смерти за ним некому будет присматривать.

«Женщина, предположительно, зарезала сына, после этого пыталась покончить жизнь самоубийством, но впала в кому, и сейчас она в больнице», — рассказал источник издания.

Полиция проводит проверку.