В Рязанской области ищут 20-летнего Данилу Щеголева
Приметы: рост — 180 см, худощавое телосложение, волосы — светло-русые, глаза — зеленые.
В Рязанской области ищут 20-летнего Данилу Щеголева. Его местонахождение неизвестно с 25 мая 2023 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост — 180 см, худощавое телосложение, волосы — светло-русые, глаза — зеленые.
Одежда: черная футболка, черные шорты, бежевые кроссовки. Пропавший может передвигаться на автомобиле LADA ВАЗ 2110 зелёного цвета.
Все, кому известно о местонахождении Данилы Щеголева, просьба сообщить об этом по телефону: 112,