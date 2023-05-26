Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
21°
Сбт, 27
24°
Вск, 28
16°
ЦБ USD 79.97 -0.01 27/05
ЦБ EUR 85.92 0.04 27/05
Нал. USD 79.01 / 82.25 26/05 13:25
Нал. EUR 85.31 / 87.49 26/05 17:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Казус Елены Сорокиной
7 минут назад
39
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
4 284
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
8 721
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
22 263
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области ищут 20-летнего Данилу Щеголева
Приметы: рост — 180 см, худощавое телосложение, волосы — светло-русые, глаза — зеленые.

В Рязанской области ищут 20-летнего Данилу Щеголева. Его местонахождение неизвестно с 25 мая 2023 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост — 180 см, худощавое телосложение, волосы — светло-русые, глаза — зеленые.

Одежда: черная футболка, черные шорты, бежевые кроссовки. Пропавший может передвигаться на автомобиле LADA ВАЗ 2110 зелёного цвета.

Все, кому известно о местонахождении Данилы Щеголева, просьба сообщить об этом по телефону: 112, +7 (915) 881-33-43 (Ксения).