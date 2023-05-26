В Рязанской области ищут 20-летнего Данилу Щеголева

Приметы: рост — 180 см, худощавое телосложение, волосы — светло-русые, глаза — зеленые.

В Рязанской области ищут 20-летнего Данилу Щеголева. Его местонахождение неизвестно с 25 мая 2023 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост — 180 см, худощавое телосложение, волосы — светло-русые, глаза — зеленые.

Одежда: черная футболка, черные шорты, бежевые кроссовки. Пропавший может передвигаться на автомобиле LADA ВАЗ 2110 зелёного цвета.