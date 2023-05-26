В Рязани стартовали Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах
В Рязани стартовали первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах.
В Рязани стартовали первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. Об этом сообщил региональный Минспорта.
Старт прошел в биатлонном комплексе «Алмаз». Там собрались 200 спортсменов из 12 регионов страны.
Спортсмены будут соревноваться четыре дня в различных велокросовых дисциплинах: лонге, спринте и эстафете.