В Рязани стартовали Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах

В Рязани стартовали первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах.

В Рязани стартовали первенство России и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию на велосипедах. Об этом сообщил региональный Минспорта.

Старт прошел в биатлонном комплексе «Алмаз». Там собрались 200 спортсменов из 12 регионов страны.

Спортсмены будут соревноваться четыре дня в различных велокросовых дисциплинах: лонге, спринте и эстафете.