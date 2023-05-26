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В Рязани отключат горячую воду на двух улицах с 29 мая

В Рязани с 29 мая по 2 июня отключат горячую воду. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В связи с плановым ремонтом в системе теплоснабжения горячей воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дома № 33 корпус 1, № 35, № 35 корпус 1, № 35 корпус 2, № 35 корпус 3, № 37, № 37 корпус 1 (детсад № 136), № 39;
  • улица Черновицкая, дома № 19, № 19 корпус 1, № 21 корпус 1, № 23а (школа № 64), № 23, № 23 корпус 1, № 23 корпус 2, № 23 корпус 3, № 25а (детсад № 143), № 25, № 25 корпус 1, № 27, № 27 корпус 1, № 27 корпус 2, № 27 корпус 3.