В Рязани отключат горячую воду на двух улицах с 29 мая

В Рязани с 29 мая по 2 июня отключат горячую воду. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В связи с плановым ремонтом в системе теплоснабжения горячей воды не будет по следующим адресам: