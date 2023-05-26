В РГРТУ прошли соревнования «Дрон рейсинг» по пилотированию беспилотных летательных аппаратов

Участники попробовали себя в роли пилота.

В четверг, 25 мая, в РГРТУ прошли соревнования «Дрон рейсинг» по пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в группе университета.

Участники попробовали себя в роли пилота. Соревновались как опытные, так и начинающие испытатели.

На мероприятии присутствующим рассказали о БПЛА. Опытные пилоты продемонстрировали свое мастерство в управлении квадрокоптером.

Победителем стал Андрей Полуэктов, набравший наибольшее количество баллов в соревновании на прохождение трассы.