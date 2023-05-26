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В Москве обнаружили тело писателя Виктора Коняхина

В Москве обнаружили тело писателя Виктора Коняхина. Об этом в пятницу, 26 мая, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что тело писателя пролежало в квартире четыре дня.

По информации издания, в полицию обратились соседи, которые пожаловались на исходящий из квартиры писателя запах. Прибывшие на место полицейские нашли писателя мертвым.

Виктор Коняхин родился 18 февраля в городе Макеевка. В 1975 году писатель стал Членом Союза литераторов, а до 1992-го входил в профком литераторов при издательстве «Советский писатель». Он был редактором и автором газет «Остряк» и «Московский крокодил». В его багаже более 20 книг.

Писателю был 81 год.