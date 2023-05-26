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Система ОМС в Рязани отметила 30-летний юбилей
Зампред областной думы Николай Макариков вручил лучшим сотрудникам фонда награды областной думы.

В пятницу, 26 мая, в рязанском Дворце молодежи территориальный фонд обязательного медицинского страхования отпраздновал 30-летие. Для сотрудников и руководителей организации провели праздничный концерт.

С приветственным словом к присутствующим обратился зампред областной думы Николай Макариков. Он поздравил коллектив фонда с юбилеем, а также отметил его эффективную работу на протяжении долгих лет.

«Хочу напомнить, почему был создан фонд. Мы ушли от бюджетного алгоритма выделения денежных средств, потому что так требовал рынок и пошли по другому пути. И процесс работы стал более понятен, открыт и эффективен. Как гражданин я могу выбрать, где лечиться, а для государства и областной думы, естественно, есть возможность лучше контролировать средства, которые находятся в фонде обязательного медицинского страхования. Желаю ТФОМСу дальнейших успехов, всем его специалистам — крепкого здоровья, удачи, благополучия и всего самого доброго», — подчеркнул Макариков.

На мероприятии он вручил лучшим сотрудникам фонда награды областной думы.