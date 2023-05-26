Рязанские полицейские просят откликнуться очевидцев ДТП

Следственным управлением УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы происшествий:

24 апреля 2023 года, примерно в 08:20, в поселке Храпово города Рязани, вблизи дома № 40 СТ «Керамик-1», 58-летний рязанец, управляя автомобилем «ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 200», совершил наезд на пешехода — 71-летнюю местную жительницу, по предварительной информации, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась.

9 мая 2023 года, примерно в 21:20, в Пителинском районе, на 61-м километре автодороги «Шацк — Касимов», произошло столкновение автомобилей «РЕНО ДАСТЕР» под управлением 42-летнего жителя Сасовского района, автомобиля «ХЕНДЭ ЭЛАНТРА» под управлением 45-летнего жителя Московской области, автомобиля «ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ» под управлением 62-летнего жителя Сасовского района и трактора «JOHN DEERE 6155 М» с прицепом под управлением 36-летнего жителя Сасовского района.

В результате происшествия 62-летний водитель, 51-летняя, 56-летний пассажиры автомобиля «ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ» получили травмы. 48-летняя пассажирка автомобиля «РЕНО ДАСТЕР» получила травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12 корпус 1.