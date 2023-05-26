Родители девятиклассников школы № 75 обратились за помощью к московским общественникам

Родители девятиклассников школы № 75 обратились за помощью к московским общественникам, занимающимися взаимоотношениями родителей, учеников и властей. Соответствующее видео появилось на ютуб-канале «ОД Родители Москвы».

Матери девятиклассников рассказали представителю движения о том, как развивалась история с ликвидацией десятых классов, переводе их детей в другие школы и перенаправлении всех жалоб из различных ведомств в управление образования администрации города.

Член общественного движения «Родители Москвы» Алексей Плохов сообщил, что они постараются решить проблему на уровне Госдумы.

Напомним, в апреле родителям внезапно сообщили о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Родители учащихся 75 школы написали коллективные жалобы о нарушении прав детей. В региональном минобре не стали рассматривать жалобу родителей и перенаправили ее в мэрию.