РГАТУ вошел в группу лидирующих вузов России

В мае агентство RAEX обнародовало предметные рейтинги вузов. Результаты работы Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева позволили войти вузу в ТОП-20 предметного рейтинга « Сельское хозяйство » — группу лидирующих высших учебных заведений Российской Федерации.

«В университете успешно совмещаются лучшие традиции и современные тенденции, что, в свою очередь, оказывает влияние на процесс обновления и модернизации высшего образования. Нам удается всегда идти в ногу со временем, решать важные задачи по приоритетным направлениям развития науки и техники, но главной нашей задачей остается формирование специалиста, который отвечает за продовольственную безопасность страны», — прокомментировал ректор университета Александр Шемякин.

Предметный рейтинг строится на основании оценки трех миссий университета — образовательной, научной и общественной, и дает ответ на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие.