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Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления

Президент Владимир Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления. Об этом 26 мая сообщают РИА «Новости».

Вопрос о декриминализации ряда экономических преступлений будет обсуждаться в том числе на ПМЭФ, заявил Владимир Путин. По его словам, речь идет в том числе о таких «резиновых статьях» как мошенничество.

«Совсем недавно мы только обсуждали этот вопрос с председателем Верховного суда, когда говорили о дальнейшей декриминализации у нас в стране. Я просил и коллег своих в администрации, в правительстве, подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, можно будет поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме», — сказал президент на встрече с членами «Деловой России».

Он подчеркнул, что завершить проработку идей по этому вопросу нужно в ближайшее время, и правительство этим занимается.