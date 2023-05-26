Медведев: переговоры с Украиной невозможны, пока есть «киевский режим»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока есть «киевский режим и Владимир Зеленский». Об этом сообщается в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти»

Он отметил, что странам все равно придется договариваться, но «пока эти люди у власти» ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров.

Ранее сообщалось, что Украина не пойдет на переговоры, пока Россия не выведет войска с ее территорий в пределах международно признанных границ.