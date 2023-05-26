Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 мая

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанский театр кукол представит премьеру спектакля «Лето на память». Это спектакль-дневник по мотивам книг Януша Корчака, педагога, писателя, доктора. Герои этой истории — самые обычные дети. Они в первый раз едут в летний лагерь навстречу солнцу, лесной прохладе, землянике и ландышам.

В театре драмы проходят гастроли Ростовского академического театра драмы имени Максима Горького. Рязанцам представят три спектакля: сказку «Бал для золушки», комедию по произведению Николая Гоголя «Женитьба» и спектакль по рассказам Василия Шукшина «Заходите, раз пришли».

На сцене ДК «Приокский» пройдет отчетный концерт детского хореографического ансамбля «Карусель» (руководитель Марина Анискина) под названием «Радость творчества».

В рязанской областной детской библиотеке пройдет ежегодная всероссийская акция «Библионочь». Собственная версия праздника называется «Время чудесных затей: „Библиосумерки“ в РОДБ». На книжных станциях юные посетители познакомятся с современными произведениями, в библиотеке пройдут подвижные и настольные игры, викторины, мастер-классы на основе увлекательных и динамичных сюжетов и другие мероприятия.

В ЦПКиО на площади Зеленого театра состоится городской исторический фестиваль «Русский век». В программе — музыкальные исполнения и интерактивные площадки, которые помогут гостям парка окунуться в прошлое, узнать больше об истории нашей страны.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».