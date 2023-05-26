Контактные линзы в Россию будут завозить по параллельному импорту

Минпромторг РФ в течение двух недель расширит перечень параллельного импорта линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb.

Контактные линзы в Россию будут ввозить по параллельному импорту. Об этом сообщило ТАСС.

Минпромторг РФ в течение двух недель расширит перечень параллельного импорта линзами брендов Johnson & Johnson, Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb.

Ранее сообщалось, что в рязанские аптеки перестали поставлять контактные линзы из США, и они выросли в цене на маркетплейсах.