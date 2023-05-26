Госдума внесла законопроект о вкладах и счетах для людей с низким уровнем дохода

Открыть вклад и счет смогут только люди с подтвержденным низким уровнем дохода и получающим меры социальной поддержки.

В Госдуму внесли законопроект о вкладах и счетах для людей с низким уровнем дохода. Об этом сообщили «Известия».

Отмечается, что открыть вклад и счет смогут только люди с подтвержденным низким уровнем дохода и получающим меры социальной поддержки.

Договор можно заключить только в кредитных организациях, имеющих право на привлечение денег во вклады, открытие и ведение банковских счетов с лицензией, выдаваемой ЦБ, и участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках.

Поскольку меры социальной поддержки устанавливаются на год, законопроектом предусматривается срочность вклада или счета на год с возможностью продления договора на такой же срок, если россиянин продолжает получать меры социальной поддержки.

По данным издания, вклад открывается только в национальной валюте. Максимальная сумма, которую можно разместить на счет, не должна превышать 50 тыс. рублей.

«Законопроектом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование национального платежного инструмента, а также за совершение операций по социальному банковскому счету в размере, не превышающем 15 тыс. рублей в течение календарного месяца», — говорится в сообщении.

При этом нельзя открыть более одного счета или вклада.