Главврач больницы в Рязанской области обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств

Главврач больницы в Рязанской области обвиняется в нецелевом расходовании бюджетных средств. Об этом сообщает сайт СК.

Отмечается, что в течение 2022 года главврач одного из медучреждений Клепиковского района израсходовал часть субсидии, предоставленной из областного бюджета на зарплату медработников, на выплаты сотрудникам, обеспечивающим деятельность медицинского учреждения, и профсоюзные взносы в общей сумме более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств (часть 1 статьи 285.1 УК РФ).