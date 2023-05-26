25-летний касимовец угрожал убийством своему знакомому

В Касимове жители одного из домов позвонили в полицию и доложили, что на улице мужчина с ножом в руке угрожает молодым людям. Об этой истории рассказали в пресс-службе МВД.

20-летний молодой человек узнал, что 25-летний мужчина, проживающий с его матерью, начал злоупотреблять алкоголем. Женщина от такого положения дел была не в восторге, и тогда сын решил заступиться за мать.

Молодой человек решил решил поговорить с сожителем, чтобы тот прекратил употреблять спиртное. На всякий случай он позвал с собой 22-летнего приятеля, однако разговора не получилось. Мужчина был снова нетрез.

«Он [сожитель, — прим. ред.] взял из дома нож, и замахиваясь им на молодых людей, стал высказывать угрозы расправы. В этот момент подоспели сотрудники полиции, утихомирили нетрезвого мужчину и изъяли у него нож», — сообщает пресс-служба ведомства.

В результате в отношении 25-летнего мужчины возбудили уголовное дело за угрозу убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ).