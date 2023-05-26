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Жителю Спасского района грозит колония за хулиганство

На жителя Спасского района 2005 года рождения возбудили уголовное дело за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следкома.

19 мая молодой человек в нетрезвом состоянии около здания учебного учреждения в городе Спасск-Рязанский начал угрожать двум студентам применением насилия. Также он замахнулся на них ножом. Учащиеся убежали и спрятались в здании.

После этого молодой человек несколько раз ударил ножом по стоящему рядом мотоциклу и припаркованному легковому авто. Прохожие остановили его и вызвали полицию.

Сейчас решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения, связанной с лишением свободы.