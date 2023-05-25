В Рязанской области полицейские проведут рейд «Мотоцикл»

В Рязанской области 25 мая сотрудники ГИБДД проводят рейд «Мотоцикл». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что полицейские проводят проверку для контроля эксплуатации мототранспорта и предотвращения аварий на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает о том, что водители мото должны всегда использовать защитную амуницию, соблюдать скоростные ограничения и требования по регистрации транспорта, а также вовремя проводить его починку.

Отмечается, что при движении мотоциклов всегда должен быть включен ближний свет фар, вне зависимости от времени суток.