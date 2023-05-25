В Рязани впервые провели фестиваль этнических культур и «Дармарку»

В четверг, 25 марта, в библиотеке имени Есенина стартовал третий день городского этнического фестиваля «Синтез культур», организованный узбекской НКА «Алмаз».

Организаторы рассказали, что фестиваль объединил творческих людей разных национальностей — дизайнеров, профессионалов индустрии красоты, мастеров-ремесленников.

Для горожан устроили показы мод и мастер-классы, а в заключительный день провели «Дармарку». На ней посетители могли бесплатно забрать понравившиеся вещи или отрезы ткани, которые предоставили дизайнеры.

«Организаторы общественной организация „Алмаз“ создали свой бренд одежды, чтобы проводить показы этнической направленности. „Дармарку“ решили устроить, чтобы отдать людям неиспользованные кусочки ткани или вещи, которые создавали исключительно для показа мод. Хочется, чтобы одежду меньше выкидывали и находили ей применение», — поделилась рязанский модельер и организатор «Дармарки» Светлана Коренева.

Она добавила, что в Рязани впервые проходит подобный фестиваль, но в планах провести его и в следующем году и вновь организовать «Дармарку».