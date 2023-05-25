В Рязани простились с погибшим на СВО сапером Алексеем Жальским

В Рязани простились с погибшим на СВО рядовым Алексеем Жальским, сапером инженерно-саперного взвода в/ч 24314.

Как пишут «Рязанские ведомости», траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них участвовали представители регионального правительства и администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, рязанской Епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащего.

Свои соболезнования семье погибшего воина выразил Губернатор Рязанской области Павел Малков.